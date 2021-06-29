Для достижения успеха в инвестировании необходимо инвестировать в то, что понимаешь. Такое мнение высказал в интервью РБК глава инвестиционной компании Finstar, миллиардер Олег Бойко.

«Правило в инвестировании № 1 — инвестируй в то, что ты понимаешь. Ты работал всю жизнь, например в пищевой промышленности, — покупай акции компании этого сектора, потому что у тебя хотя бы какая-то есть индустриальная экспертиза», — отметил он.

Глава Finstar: устойчивость — главное достоинство нашей экономики К сильным сторонам экономики России относятся врожденные ресурсы, интеллектуальный потенциал и устойчивость. Такое мнение в интервью РБК высказал глава инвестиционной компании Finstar Олег Бойко.

Кроме того, по мнению Бойко, для предпринимательской деятельности нужны базовые знания. «Даже во франшизном бизнесе франчайзи выбирают из индустрии: если человек не имел опыта работы в ресторанном бизнесе, ему не продадут лицензию на ресторан», — пояснил миллиардер.

При этом, по словам бизнесмена, квалификация имеет значение. «Ты будешь соревноваться с другими людьми, которые точно ее имеют, поэтому это будет очень серьезный конкурентный недостаток, если ты ничего в этом не понимаешь. За конкурентные преимущества надо обязательно бороться. Это необходимая вещь», — заключил Бойко.

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Анна КОМАРОВА