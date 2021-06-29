Европейский банк реконструкции и развития не намерен возобновлять инвестиции в России, и нет оснований рассчитывать, что это произойдет в ближайшие годы. Об этом заявила во вторник, отвечая на вопрос ТАСС, президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

«Наши акционеры с 2014 года не изменили свою позицию по поводу финансирования проектов в России. Тогда они заняли четкую позицию, которая заключалась в том, что финансирования новых проектов в России не будет. Это постоянная позиция, и нет основания верить в то, что она изменится в ближайшие годы», — сказала Рено-Бассо.

Россия является членом ЕБРР с 1992 года, доля РФ в банке развития составляет 4,1%. В 2014 году, после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США, ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты. Минфин РФ ранее высказывал точку зрения, что размер портфеля ЕБРР в России может сократиться до нуля в среднесрочной перспективе, если политика банка в отношении РФ не изменится.



ЕБРР, учрежденный в 1991 году, инвестирует в страны Европы, Центральной Азии, Южного и Восточного Средиземноморья.