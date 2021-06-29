Средний размер банковских вкладов россиян с учетом консолидации счетов по вкладчикам внутри одного банка составляет 283 тыс. рублей. Такие данные приводит Агентство по страхованию вкладов в «Мониторинге застрахованных вкладов за I квартал 2021 года» .

Как уточняется, материал подготовлен в соответствии с новой методикой представления данных. «С начала 2021 года в составе ежемесячной отчетности банков содержатся дополнительные статистические данные, которые позволяют агентству более точно анализировать структуру сбережений разных категорий вкладчиков и достаточность уровня их страховой защиты исходя из установленных законом лимитов страхового возмещения в целом по вкладчику, а не по каждому его счету в банке. В частности, в отчетности банков и в обновленном мониторинге данные по структуре вкладов теперь приводятся с консолидацией (объединением) по вкладчику денежных средств на всех его счетах в одном банке. Кроме того, данные по вкладам физических лиц приводятся без учета средств на счетах эскроу, которые выделяются в отдельную категорию», — поясняется в обзоре.

Также АСВ учло преобладание вкладчиков с небольшими остатками на счетах, которые используются в основном для повседневных операций (безналичной оплаты товаров и услуг, снятия наличных и т. п.) и в меньшей степени — для сбережения и накопления, и начиная с I квартала 2021 года «в целях более точной оценки и мониторинга сберегательного поведения населения» отдельно публикует данные о среднем размере вклада без учета вкладчиков с суммой на счетах до 1 тыс. рублей и без учета вкладчиков с суммой до 10 тыс. В АСВ уточняют, что в целом по всем банкам клиенты с остатками на счетах до 1 тыс. рублей составляют около 50% общего количества вкладчиков, с остатками от 1 тыс. до 10 тыс. рублей — 20%.

По состоянию на 1 апреля 2021 года средний размер размещенных в одном банке средств вкладчиков (без учета вкладчиков с суммой на счетах до 1 тыс. рублей) составил для физических лиц по обычным вкладам 283 тыс. рублей, на счетах эскроу — 5,209 млн; для юридических лиц — 1,962 млн.

Без учета СберБанка эти значения составляют 382 тыс., 6,088 млн и 2,055 млн рублей соответственно. «При этом в 30 крупнейших по объему вкладов банках средний размер вклада физических лиц варьируется в достаточно широком диапазоне — от 120 тыс. до 1,1 млн рублей. По застрахованным юридическим лицам разброс среднего размера вклада еще более значительный — от 180 тыс. до 22 млн рублей», — добавляют в АСВ.

Средний размер вклада без учета остатков до 10 тыс. рублей по всем банкам для физических лиц составляет 468 тыс. рублей (без учета «Сбера» — 643 тыс.), для юрлиц — 2,553 млн (2,696 млн).

Доля 30 крупнейших банков по объему привлеченных вкладов населения составляет 92% (плюс 0,1 процентного пункта за квартал), доля СберБанка — 44,8% (минус 0,4 п. п.).

Напомним, в отчете за 2020 год АСВ сообщало, что средний размер вкладов физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (кроме счетов с остатком до 1 тыс. рублей), на 1 января 2021 года составил 183 тыс. рублей (плюс 6,6% за год), средний размер вкладов юрлиц — 1,671 млн (плюс 12,9%).

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В числе прочего в свежем обзоре указано, что, согласно проводимому агентством мониторингу процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках, большинство банков (45 из 100) сохранили в I квартале 2021 года ставки без изменений. В 29 банках ставки увеличились, а в 26 — уменьшились.

В результате средний размер ставок по рублевым годовым вкладам на сумму 1 млн рублей в I квартале незначительно увеличился — на 0,1 п. п. (с 4,5% до 4,6%). Средневзвешенный уровень ставок по аналогичным вкладам остался на прежнем уровне — 4,3% годовых.

Напомним, что Центробанк в этом году впервые с 2018-го начал поднимать ключевую ставку (ее движение — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам), однако это случилось только в конце марта. В общей сложности ЦБ повышал в этом году ключевую ставку три раза, по сравнению с началом года она выросла на 1,25 п. п. — с 4,25% до 5,5% годовых.

Также АСВ указывает, что в I квартале 2021 года доля вкладов населения в иностранной валюте в результате снижения курса рубля увеличилась с 20,7% до 21,3%. Доля средств на текущих счетах в общем объеме вкладов населения выросла на 0,3 п. п. до 35,8%.

Установленные законом максимальные размеры возмещения (1,4 млн, по ряду вкладов — 10 млн) обеспечивают полную страховую защиту 98,4% всех вкладчиков действующих банков (98,5% в части физических лиц и 88,5% в части юридических лиц), отмечает АСВ.



По состоянию на 1 апреля 2021 года общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в банках составил 38,917 трлн рублей (в I квартале наблюдалось традиционное для начала года снижение данного показателя — на 1,6%), в том числе вклады населения составили 32,081 трлн (минус 2,6% с начала года), вклады ИП — 989 млрд (минус 3,9%), средства на счетах эскроу — 1,58 трлн (плюс 34,1%), вклады юридических лиц, подлежащие страхованию, — 4,267 трлн (минус 3,1%).

Ася ШАЛИМОВА

