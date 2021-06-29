Почта России повысит минимальный размер оклада. В результате заработная плата сотрудников, которых коснется программа, увеличится в среднем на 10%, сообщили в организации.

Как уточняется, затраты на программу повышения минимальных окладов составят более 2 млрд рублей до конца 2021 года. Изменение затронет 138 тыс. человек.

«Речь идет о повышении нижней границы уровня оклада в компании — такие ставки есть как среди производственного персонала (операторы, почтальоны, водители и сортировщики), так и среди офисных сотрудников региональных управлений федеральной почтовой связи. Средняя заработная плата в компании сегодня составляет 28 958 рублей», — указано в релизе.

«Почта пока только начала выправлять ситуацию с оплатой труда по основным массовым профессиям. С укреплением нашей позиции на рынке шагов по повышению зарплат предстоит еще много. При этом мы четко понимаем, что как раз повышение уровня жизни сотрудников и будет стимулировать наши бизнес-успехи, потому инвестированию в людей в наших задачах отводится одна из первых ролей», — прокомментировал генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.



В компании напоминают, что предыдущее масштабное повышение зарплат в компании было проведено в 2019—2020 годах и затронуло 264 тыс. человек — операторов, сортировщиков, водителей и почтальонов. Общий объем финансирования этой программы составил более 12 млрд рублей. Она привела в среднем к 20-процентному росту доходов сотрудников, что почти в три раза превышает средние показатели по стране, подчеркивают в организации.

Ася ШАЛИМОВА