Система QR-кодов вводится в авральном режиме, поэтому неизбежны просчеты в безопасности, сообщил директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарев. «И если злоумышленники обнаружат бреши быстрее офицеров безопасности, то массовых утечек данных или более серьезных проблем не избежать», — предупредил эксперт.

По его словам, весной увеличился поток спама и фишинга с привязкой к проблеме коронавируса, а получение QR-кодов обострит эту проблему. «Не стоит забывать, что большая часть населения России неграмотно в вопросах IТ. Также не стоит забывать, что большое количество населения не хочет и боится вакцинироваться, поэтому мы можем наблюдать, что число лжересурсов, обещающих получение справок и QR-кодов, растет», — пояснил Пономарев.

Такие ресурсы созданы для того, чтобы получить деньги от наивного пользователя в обмен на неработающий QR-код, сообщил эксперт. Он отметил, чтго 10 дней назад на фоне первых новостей о системе пропусков за фейковые справки просили 3—4 тыс. рублей, а сегодня цена начинается от 10 тыс. рублей.

Эксперты рассказали о появлении фальшивых QR-кодов для обхода требований мэрии Москвы По словам юристов, QR-код не является документом и не подпадает под ст. 327 УК РФ — подделка и использование официальных документов.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО