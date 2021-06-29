Газпромбанк с 29 июня повысил процентные ставки по пролонгируемым вкладам «Ваш успех», «Для сбережения» и «Для первых».

По депозиту «Ваш успех», который можно открыть на 367, 548 или 1 095 дней в сумме от 50 тыс. рублей, ставки выросли на 0,5—0,8 процентного пункта, уточняется в сообщении ГПБ. Максимальную доходность в 6,5% годовых с учетом капитализации можно получить при размещении от 50 тыс. рублей на 1 095 дней. Возможность пополнения счета и частичного снятия суммы депозита не предусмотрена.

По вкладу «Для сбережения» в рублях на 0,3 п. п. увеличены процентные ставки на сроки от 181 до 548 дней. В целом этот депозит можно оформить на срок от 91 до 1 097 дней, и ставки по нему варьируются в диапазоне от 4,4% до 5,7% годовых в зависимости от срока и суммы. Данные ставки действуют при открытии вклада в интернет-банке или через мобильное приложение «Телекард 2.0». Вклад «Для сбережения» также можно оформить в отделениях Газпромбанка, но в этом случае не будет применяться надбавка ко всем ставкам в размере 0,1 п. п. Пополнение этого вклада и частичное снятие средств также не предусмотрены.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В банке уточняют, что его действующие клиенты могут открыть вклад «Для сбережения» и депозит «Ваш успех», также доступный для дистанционного оформления, сразу в приложении «Телекард 2.0». Новые клиенты для этого могут подать заявку на сайте банка на дебетовую «Умную карту», которую в удобное время бесплатно доставит представитель банка. После ее оформления клиенту станет доступно дистанционное банковское обслуживание и он также сможет в любое время оформлять вклады через мобильное приложение «Телекард 2.0».



Кроме того, выросли ставки по депозиту «Для первых» — на 0,3 п. п. до 4,7—5,4% годовых в зависимости от срока размещения. Этот вклад могут открыть только клиенты, не имевшие ранее в Газпромбанке договоров срочного банковского вклада. Он доступен для оформления в отделениях в сумме от 15 тыс. рублей на 91, 181 или 270 дней.