СберБанк повысил до 1 млн рублей суточный лимит на платежи в адрес «неподтвержденных» контрагентов в мобильном приложении «СберБизнес».

В сообщении кредитной организации уточняется, что «неподтвержденными» в корпоративном интернет-банкинге «Сбера» считаются все адресаты платежей, чьи реквизиты не были подписаны клиентом. Ранее этот лимит составлял 400 тыс. рублей. Чтобы перевести более значительные суммы, пользователям нужно было перейти в веб-версию интернет-банка: внести контрагента, которому предназначался платеж, в специальный справочник, и «подписать» его реквизиты данными из СМС-кода.

Как поясняет директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» СберБанка Анна Лоевская, это нововведение — шаг банка навстречу тем предпринимателям, которые работают с интернет-банком «СберБизнес» только через мобильное приложение. По ее словам, в настоящее время до 98% трансакций через мобильное приложение не превышает 1 млн рублей.



Активная аудитория приложения «СберБизнес» сейчас составляет более 1 млн клиентов, указывают в банке.

Ася ШАЛИМОВА