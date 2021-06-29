ЦБ установил официальные курсы валют на 30 июня.

Курс доллара повысился на 19,46 копейки, составив 72,3723 рубля (72,1777 рубля на 29 июня). Курс евро повысился на 3,69 копейки до 86,2026 рубля (86,1657 рубля на 29 июня).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 14:30 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,7 рубля (плюс 58 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 14:30 мск стоил 86,52 рубля (плюс 53 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 72,15 до 72,7 рубля за доллар и от 85,91 до 86,52 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА