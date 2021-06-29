Цена за доллар к концу 2021 года может составлять 68 рублей, а по отношению к европейской валюте рубль вырастет до отметки в 85 рублей за евро, сообщил главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре банка перспектив глобальных рынков.

По мнению экспертов Saxo Bank, еще одним важным фактором для динамики рубля может стать исход выборов в Германии, которые пройдут в конце сентября. «Если в правительство там войдут «зеленые», то рубль, скорее всего, не сможет укрепиться в указанной мною степени. Если же ХДС (Христианско-демократический союз. — Прим. ред.) продолжит восстанавливать свои позиции в опросах и в итоге сможет сформировать правительство при поддержке какой-либо другой партии (например, Свободной демократической), то можно будет ожидать доведения до конца проекта «Северный поток — 2» и реализации наших прогнозов», — пояснил Джон Харди.

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Что касается планов ЦБ РФ по поднятию ставок, существует вероятность, что к концу года он повысит их еще на 50 базисных пунктов, до 6%, стараясь добиться дальнейшего подорожания рубля на фоне ожидаемого роста цен на нефть к концу года, считает Харди. По его словам, регулятору нужно сохранить покупательскую способность рубля и снизить «импорт инфляции», который стал заметной проблемой. По мнению Хансена, новая волна COVID-19 может и не оказать значительного влияния на стоимость нефти, так как ОПЕК+ будет корректировать объемы добычи в зависимости от ситуации. В то же время вспышки заражений не дают расти спросу — из-за этого нефтяники не могут вернуться к полноценным инвестициям в добычу.

По словам главного экономиста и директора по инвестициям Saxo Bank Стина Якобсена, велика вероятность, что текущий цикл на сырьевом рынке продолжит поддерживать российскую экономику. Так, цены на нефть марки Brent в 70–90 долларов за баррель и подорожание металлов должны обеспечить хороший торговый баланс и состояние текущего счета. Эксперт считает, что экономика России продолжит улучшаться. Рубль остается волатильным, но укрепление российского экспорта должно ему помочь, несмотря на постоянные геополитические риски, пояснил Якобсен. В целом ситуация на сырьевых рынках и возврат к нормальному функционированию экономики должны сделать III квартал в России лучше среднего, отметил он.

Компании предсказали возвращение цен на нефть к 100 долларам Для роста цен до 100 долларов за баррель, скорее всего, потребуются какие-то дополнительные факторы, но это возможно, считают эксперты.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

