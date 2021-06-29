Минфин России 30 июня проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS с датой погашения 23 июля 2031 года в объеме 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

На втором аукционе будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26240RMFS с датой погашения 30 июля 2036 года в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

Самые доходные облигации

Выбор пользователей Банки.ру
Название облигации, эмитент Доходность
в год
 Дата погашения
или оферты
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
19.58%
28.06.2021
погашение
 Купить
Мостотрест-7-об
Мостотрест
13.93%
12.07.2022
погашение
 Купить
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
13.01%
23.04.2021
погашение
 Купить
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
12.33%
08.03.2022
погашение
 Купить
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
12.27%
16.07.2021
погашение
 Купить
Смотреть все предложения

Зоя ВАСЮТЧЕНКО