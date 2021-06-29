В Москве из банковской ячейки на Пресненской набережной украли 560 тыс. долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.

По данным источника, инцидент произошел в отделении СберБанка на первом этаже торгового центра «Афимолл Сити», пострадавшим оказался один из учредителей консалтинговой компании ANIX Group 1978 года рождения.

В 11:50 в полицию обратился сотрудник кредитной организации. Прибывшие в банк сотрудники правоохранительных органов выяснили, что с 7 апреля по 28 июня неизвестный похитил из ячейки 560 тыс. долларов (около 40 млн рублей). Как он это сделал, пока неизвестно. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Согласно информации на сайте ANIX Group, компания специализируется на нефтегазовой и нефтесервисной отраслях в области неорганического и органического развития. Фирма занимается стратегическим управлением активами, слиянием и поглощением, а также комплексной оценкой нефтегазовых активов.