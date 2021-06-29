«МегаФон» запустил новый экспериментальный розничный формат мобильных магазинов, который дает возможность предоставлять услуги клиентам в отдаленных населенных пунктах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.



Мобильный офис продаж перемещается между населенными пунктами, в которых отсутствуют салоны связи, работая в каждой локации несколько недель. Площадь мобильного магазина — 10 кв. м. В планах компании — запуск нескольких десятков таких магазинов в разных регионах России.

«Некоторые абоненты для покупки или подключения услуг предпочитают личную консультацию специалиста, и новый розничный формат дает такую возможность. Передвижные салоны также позволяют нам измерить покупательский спрос в отдаленных локациях и по результатам пилотов принять обоснованное решение о необходимости открытия традиционного салона», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.