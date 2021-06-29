Банк «Уралсиб» изменил условия по программе рефинансирования ипотечных кредитов, снизив минимальную ставку до 7,7% годовых при сумме кредита от 7 млн рублей включительно. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«С программой банка «Уралсиб» клиент может объединить в новом кредите ипотечный кредит стороннего банка, любое количество имеющихся у него кредитов наличными и автокредитов, задолженности по кредитным картам, а также включить в него дополнительную сумму наличными», — говорится в релизе.
Банк также улучшил условия по программе ипотечного кредитования для семей с детьми, снизив минимальную ставку до 5,09% годовых при сумме кредита от 3 млн рублей включительно. При сумме кредита до 3 млн рублей минимальная ставка составляет 6% годовых.
Программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми действует в «Уралсибе» для семей как минимум с двумя детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го.
Заемщиками также могут выступать клиенты, имеющие ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022 года. В этом случае не имеет значения общее количество детей в семье, группа инвалидности ребенка и то, когда ребенок ее получил. Согласно условиям программы, ребенок может быть усыновленным (удочеренным).