Банк «Уралсиб» изменил условия по программе рефинансирования ипотечных кредитов, снизив минимальную ставку до 7,7% годовых при сумме кредита от 7 млн рублей включительно. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«С программой банка «Уралсиб» клиент может объединить в новом кредите ипотечный кредит стороннего банка, любое количество имеющихся у него кредитов наличными и автокредитов, задолженности по кредитным картам, а также включить в него дополнительную сумму наличными», — говорится в релизе.

Рефинансирование Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк также улучшил условия по программе ипотечного кредитования для семей с детьми, снизив минимальную ставку до 5,09% годовых при сумме кредита от 3 млн рублей включительно. При сумме кредита до 3 млн рублей минимальная ставка составляет 6% годовых.

Программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми действует в «Уралсибе» для семей как минимум с двумя детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го.

Заемщиками также могут выступать клиенты, имеющие ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022 года. В этом случае не имеет значения общее количество детей в семье, группа инвалидности ребенка и то, когда ребенок ее получил. Согласно условиям программы, ребенок может быть усыновленным (удочеренным).