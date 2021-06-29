Страны соглашения ОПЕК+ в мае выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 114%, показатель держится устойчиво на этом уровне с февраля нынешнего года. В абсолютном значении им удалось убрать с рынка в мае 7,47 млн баррелей в сутки, следует из материалов техкомитета ОПЕК+. ТАСС ознакомился с их копией.

При этом страны ОПЕК выполняли обязательства на 124%, а страны «не ОПЕК» — на 93%. Всего в мае они должны были сократить добычу нефти на 6,55 млн баррелей в сутки.

Сделка по сокращению добычи нефти, работающая с мая прошлого года, стабильно перевыполняется, а в последние месяцы — значительно, благодаря дополнительному сокращению добычи Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки.

Тем не менее отдельные страны не всегда соблюдают свою квоту и сокращают добычу не по плану. Учет произведенной сверх нормы нефти ведется в ОПЕК+ с самого начала. Кроме того, действует план, по которому каждый участник сделки должен компенсировать перепроизводство нефти. В настоящее время он продлен до конца сентября 2021 года. По состоянию на конец июня им предстоит компенсировать 3,94 млн баррелей.