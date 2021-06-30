📰 В первый день посещения ресторанов и кафе по QR-кодам объем онлайн-заказов из заведений общепита столицы вырос в четыре с лишним раза — на 340%. Об этом свидетельствует информация оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия» . При этом объем заказов в самих заведениях ожидаемо снизился: в натуральном выражении 28 июня он был на 30% меньше, чем неделю назад. Средний чек сократился на 5% до 1,4 тыс. рублей. В Подмосковье продажи в натуральном выражении сократились на 18%, средний чек уменьшился также на 5% до 1,6 тыс. рублей. По мнению экспертов, работа в условиях ограничений позволяет рестораторам сохранить значительную часть выручки в отличие от полного локдауна. Кроме того, граждане легче переносят ограничения, так как в прошлом году они уже испытали подобные ограничения. Впоследствии онлайн-заказов должно стать больше, прогнозируют эксперты.

📰 Во вторник в ходе торгов рубль в паре с долларом растерял позиции почти на 1%, однако в этом снижении нет ничего экстраординарного, поделился своим мнением с «Российской газетой» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его мнению, говорить о каком-то заметном ослаблении российской валюты пока рано: это будет иметь смысл только после перехода через уровень сопротивления, расположенный в зоне 73,3. Эксперт добавил, что с геополитической точки зрения есть три фактора, которые влияют на курс и никуда не денутся как минимум в среднесрочной перспективе. Прежде всего это распространение штамма коронавируса «дельта», о котором говорят во всех новостях, ускорение темпов роста инфляции, конечно, все более явной становится угроза санкций со стороны США и Евросоюза, подчеркнул Купцикевич.

📰 Санкт-Петербургская биржа допустила к торгам акции 33 российских компаний, среди которых все российские «голубые фишки», пишет «Коммерсант» . Планировалось, что активно торги начнутся уже в начале весны, и площадка даже разработала мотивационную программу для брокеров, но рынок остается низколиквидным, на нем проходят единичные сделки. В ЦБ знают, что участники рынка разрабатывают предложения по оптимизации процесса расчетов по ценным бумагам при торговле на двух биржах. На Мосбирже заявили, что не знают о проблемах с расчетами и депозитарным обслуживанием по российским акциям на альтернативных площадках и не участвуют в переговорах по этим вопросам. Источники издания говорят, что развитие сдерживают вопросы инфраструктуры. Однако участники рынка полагают, что расторговаться новой площадке трудно на фоне высокой конкуренции Московской биржи.

📰 Все средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) переведут в евро, юани и золото, однако в российских международных резервах американская валюта — все еще нужный элемент, пишут «Известия» . О решении исключить американскую валюту из ФНБ ранее объявил министр финансов Антон Силуанов. Сейчас на долларовые активы там приходится 35% (40 млрд долларов). Такая мера скорее вынужденная: из-за возможных санкций и опасений, что трансакции в американской валюте будут затруднены. Сейчас, по данным ЦБ, в доллар вложено 21,2% резервов (порядка 130 млрд долларов), в евро — 29,2%. Партнер Сapital Lab Евгений Шатов отмечает, что если отношения между США и РФ и дальше продолжат ухудшаться и США перейдут от риторики к делу, они могут заблокировать долларовые счета России. Однако полностью из российских резервов американская валюта никуда не денется, уверены эксперты.

📰 Роскомнадзор подал иск к основателю одного из крупнейших в России сервисов для поиска информации о гражданах «Глаз Бога», пишет «Коммерсант» . Регулятор усмотрел в его работе нарушение права россиян на неприкосновенность частной жизни. Представители сервиса настаивают, что он работает в рамках законодательства, а в случае блокировки обещают «альтернативные решения». Роскомндазор, говорят юристы, рассчитывает создать судебный прецедент, который в будущем поможет блокировать подобные сервисы и привлекать к уголовной ответственности их владельцев. Суд рассмотрит иск 1 июля. Представитель «Глаза Бога» Сергей Каленик сообщил, что юристы сервиса уже «частично ознакомились» с иском и считают его необоснованным. По его словам, Роскомнадзор не берет трубки и не отвечает на письма.

Анна КОМАРОВА