Доллар и евро демонстрируют незначительные разнонаправленные изменения к рублю через час после начала валютных торгов в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:01 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 72,77 рубля, что примерно на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,6 рубля (минус 2 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,76—72,82 рубля за доллар и 86,42—86,68 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Ася ШАЛИМОВА