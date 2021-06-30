Микрофинансовая компания (МФК) «Мигкредит» до конца года намерена запустить несколько новых продуктов для физлиц и бизнеса, пишет «Коммерсант» . Кроме расширения направлений по кредитованию ИП и самозанятых и начала кредитования нерезидентов компания расширит доступные варианты POS-кредитования, в частности на сервисы и услуги. Ставка по таким продуктам составит 35—45% годовых, пояснил гендиректор «Мигкредита» Олег Гришин. Все эти направления будут запущены до конца года, сейчас идут процессы разработки IT-решений и подключения партнеров.

Также МФК планирует до конца года начать предоставлять факторинговые услуги и запустить контрактное кредитование. По словам Гришина, по контрактному кредитованию ставка будет составлять 2,6—3% в месяц, финансирование будет предоставляться на 60 дней. По факторингу ставка ожидается на уровне 24% годовых. По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), на рынке ставки начинаются от 10% годовых.

Группа компаний «МигКредит» впервые вошла в топ-20 МФО, предоставляющих финансовые услуги МСБ Согласно рэнкингу НРА, МКК «Папа Финанс» в IV квартале предоставила клиентам из сегмента МСБ 167,5 млн рублей, что на 65% больше аналогичного показателя за III квартал прошлого года.

Как отметил исполнительный директор АФК Дмитрий Шевченко, сегмент МСП, в котором собирается работать «Мигкредит», операционно сложен. Также трудности могут возникнуть со стороны государства — планы по созданию им собственных факторинговых решений для МСП обнародованы и уже реализуются, напомнил эксперт.

Развитие инструментов для юрлиц — логичное следствие роста взаимного интереса между МФО и субъектами МСП, поэтому можно ожидать, что это не последний игрок в ближайшие год-два, который выйдет на рынок с таким предложением, уверен председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. По его словам, конкурентное преимущество МФО — мобильность и скорость принятия решений, также банковские факторинговые компании ориентируются на крупный бизнес и большие чеки, но у МСП есть потребность в таком инструменте.