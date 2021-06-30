Банк России и участники пенсионного рынка достигли консенсуса в вопросе трансформации пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), пишет «Коммерсант» . Так, ЦБ выступил за решение «вопроса с обязательным пенсионным страхованием» (ОПС). По словам зампреда ЦБ Виктора Чистюхина, граждане наконец-то должны иметь возможность ощутить данные ресурсы как некую свою собственность. В НПФ согласились, что нужно переводить ОПС в стандартизированную пенсионную схему. Как отметили несколько топ-менеджеров НПФ, ЦБ принял за базовую идею трансформации ОПС в НПО, предложенную частными фондами на встрече с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной осенью прошлого года.

В целях стимулирования добровольных пенсионных взносов гражданам должен предоставляться отдельный налоговый вычет, например 6% от зарплаты или дохода, отметила гендиректор «ВТБ Пенсионного фонда» Лариса Горчаковская. В ЦБ также настаивают на переносе в эту концепцию тех налоговых вычетов (в частности, в размере 6% от дохода), которые были предусмотрены в ГПП (гарантированном пенсионном плане), пояснил один из собеседников издания. Другой источник отметил, что НПФ хотят добиться для стандартизированной схемы НПО гарантирования всей суммы накоплений, а не 1,4 млн рублей, как это предусмотрено в системе гарантирования.

НПФ будут обязаны раскрывать клиенту информацию о пенсионном договоре до его подписания Негосударственные пенсионные фонды будут обязаны раскрывать клиенту информацию о пенсионном договоре до его подписания: в ключевом информационном документе, который будет предоставляться клиенту НПФ до заключения договора, — паспорте финансового продукта — будут в понятной и доступной форме изложены все основные особенности и риски. Это предусматривает базовый стандарт защиты прав клиентов негосударственных пенсионных фондов , который утвердил Банк России.

Причиной, по которой необходима трансформация системы ОПС, по мнению представителей отрасли, является необходимость выплаты постоянной регулярной пенсии застрахованным лицам при достижении ими пенсионных оснований. Необходимо создать возможность пополнять эти счета и увеличивать их объемы для того, чтобы они не заканчивались единовременной выплатой.

Главным отличием новой системы НПО от ОПС будет тот факт, что средства будут принадлежать гражданам, а не государству. То есть будет предусмотрена возможность досрочной выплаты. Накопленные средства можно получить в виде пенсии при наступлении пенсионных оснований либо в виде выплат при исключительных жизненных ситуациях, перечень которых будет строго определен, отметила Горчаковская. Предлагаемый НПФ список выплат шире, чем тот, который предполагался для НПФ, пояснил один из собеседников издания. В новой системе планируется также возобновление принципа софинансирования. В результате должна сложиться новая трехкомпонентная пенсионная система, в которую войдут стандартная пенсионная схема, индивидуальные пенсионные планы, а также корпоративные пенсионные программы.