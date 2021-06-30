Работающие в Москве иностранцы столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код для пропуска в рестораны и кафе, пишет «Коммерсант» . Сложнее всего тем, кто привился незарегистрированными в РФ вакцинами или переболел COVID-19, но не обращался в российские медучреждения, потому что в этом случае попасть в заведения общепита можно лишь с отрицательным ПЦР-тестом, срок действия которого ограничен тремя днями.

Больше всего повезло тем, кто привит вакцинами российского производства. У большинства из них не получается получить код по Интернету, как это делают многие вакцинированные москвичи, но есть возможность обратиться за ним в поликлинику, где была проведена вакцинация. Так сделал один из иностранных корреспондентов, работающий в Москве. В поликлинике, где журналиста зимой привили вакциной «Спутник V», ему выдали бумажный лист с надписью «цифровой сертификат». На нем есть QR-код и еще один специальный номер, обозначены первые буквы имени и фамилии привитого, его дата рождения и отметка о том, что он полностью вакцинирован. Сертификат действует один год с даты введения второго компонента вакцины.

При этом с проблемами столкнулись и некоторые дипломаты, привитые вакцинами российского производства. Собеседник газеты в посольстве Армении сказал, что армянские дипломаты, привитые исключительно «Спутником V», как и другие их коллеги, не могут посещать заведения общепита.

Возникшие сложности были доведены до МИД России, где заверили, что занимаются вопросом. «Вроде бы есть решение. Это кажется чисто технической задачей, которая, мы надеемся, решится в ближайшее время. И тогда иностранные граждане, привитые российской вакциной, тоже смогут получать QR-код по Интернету. Пока у нас не получается это сделать», — добавил собеседник.

Посольства западных стран по-разному отнеслись к этой опции. Некоторые предпочли вывозить своих сотрудников на родину и вакцинировать их зарегистрированными там препаратами, другие завозили эти вакцины в Россию и прививали сотрудников на месте. Во многих европейских посольствах не препятствовали, если кто-то хотел привиться российскими вакцинами, но предупреждали, что ни один из российских препаратов пока официально не зарегистрирован Европейским агентством по лекарственным средствам, а значит, в странах ЕС за сделанную прививку не считается. Но теперь у тех, кто прислушался к этим доводам или чье руководство настояло на американских или европейских вакцинах, проблемы в России.



В департаменте здравоохранения Москвы пояснили, что получить QR-код для посещения заведений общественного питания и массовых мероприятий численностью более 500 человек могут несколько категорий граждан. Во-первых, прошедшие вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в России. В том числе иностранные граждане, прошедшие вакцинацию на территории РФ. Во-вторых, это переболевшие COVID-19, у которых с даты выздоровления прошло не более полугода, по данным официального регистра переболевших в РФ. В-третьих, это имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в лабораториях Москвы.

