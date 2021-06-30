Веерная раздача денег в период пандемии не оправдала себя ни в одной стране, в то время как адресная помощь в РФ показала свою эффективность. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил накануне в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Веерная помощь ни в одной стране мира не сработала», — сказал представитель Кремля. Он пояснил, что такие решения «имеют последствия в виде инфляции».

«Просто раздача денег — это чистый популизм. А оказание адресной помощи тем в бизнесе, тем малоимущим слоям, кто больше всего нуждается, это доказало свою эффективность в нашем случае», — подчеркнул Песков.

Ему задали вопрос о том, почему сейчас власти не вводят новые меры поддержки граждан и экономики на фоне пандемии, как это было сделано в прошлом году. «Благодаря тщательно выверенным антиковидным мерам и антиковидной политике удалось пройти, как говорит наш президент, между Сциллой и Харибдой», — пояснил в ответ пресс-секретарь главы государства.

Он напомнил, что в 2020 году в России вводился локдаун. «Мы с вами сидели по домам, останавливалась экономика и так далее, — обрисовал ситуацию Песков. — Это требовало точечных мер помощи».

Сейчас же экономика работает, продолжил представитель Кремля. И хотя сохраняются трудности и «афтершоки», как после землетрясения, текущая ситуация отличается от той, что была год назад. «Все живет, все работает. [Предприятия] испытывают проблемы, но это уже не требует такой массированной помощи», — констатировал он.

По его словам, Россия демонстрирует положительную динамику в сфере экономики и начинает выходить из кризиса.

«Экономика как таковая. Кризис есть кризис. Хотя сейчас динамика улучшается, мы начинаем выходить из этого, но все равно, конечно, люди на местах это чувствуют», — сказал он, комментируя, какие вопросы присылают президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, которая состоится 30 июня.

Песков подчеркнул, что российские власти принимают все возможные меры, чтобы минимизировать негативное влияние мирового кризиса на население страны.

Он отметил, что в настоящее время на фоне пандемии во всем мире разогналась инфляция, растут цены на продукты питания.

«То же самое происходит у нас, потому что мы являемся составной, интегрированной частью мировой экономики. Но при этом, разумеется, руководство страны делает все возможное, чтобы амортизировать эти колебания, минимизировать негативные последствия этих процессов для населения. Что правительство и делает», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков заметил, что пандемия «стоила, наверное, несколько десятков триллионов долларов убытка для всего земного шара» и привела к падению мирового ВВП на несколько процентов. Это не может проходить бесследно, считает он. «Напечатаны триллионы долларов, триллионы евро. Беспрецедентная инфляция в долларовом пространстве — 4,5% или больше. Это огромный кризис», — констатировал пресс-секретарь российского президента.

Российским предпринимателям, по мнению Пескова, в кризисных условиях необходимо занять ответственную позицию, ориентироваться на внутренние инвестиции.

«Бизнесу предлагается занять ответственную позицию, продолжать рост, продолжать получать прибыли, но при этом быть ответственными, ориентироваться на внутренние инвестиции, инвестиции в родную, отечественную экономику», — сказал представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, предлагают ли власти предпринимателям «понять и простить» их действия при введении демпферов на фоне сверхприбылей в некоторых отраслях.

Песков обратил внимание на то, что предприниматели и бизнес-климат «не могут не испытывать на себе последствия пандемии». При этом, по его словам, если на фоне разгона инфляции у каких-то отраслей возникают суперприбыли, то необходимо вводить демпфирующие механизмы. «Что и делает правительство», — заключил он.

По мнению Пескова, в этом случае важно соблюсти «очень тонкий баланс». «С одной стороны — не помешать росту, восстановлению экономики после кризиса. А с другой стороны — смягчить эти резкие колебания и скачкообразные изменения цен», — пояснил представитель Кремля.