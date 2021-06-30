Средний размер выданных ипотечных кредитов с начала года увеличился на 9,2%, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. В мае 2021 года показатель составил 3,06 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он практически не изменился — рост составил 0,6%.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (6,57 млн рублей), Московской области (4,9 млн), Санкт-Петербурге (4,36 млн), а также в Приморском крае (3,75 млн) и Ленинградской области (3,64 млн рублей).

Наивысший рост показателя в мае продемонстрировали Краснодарский (плюс 10,7%), Ставропольский (плюс 7,3%) и Пермский (плюс 7,1%) края, а также Санкт-Петербург (плюс 6,9%) и Ленинградская область (плюс 6,2%). В то же время в ряде регионов средний чек по ипотеке снизился в том числе в Омской (минус 10,8%), Саратовской (минус 6,6%), Воронежской (минус 6,3%) и Волгоградской (минус 6,2%) областях. В Москве данный показатель вырос на 0,2%.

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Зоя ВАСЮТЧЕНКО

