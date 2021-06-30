Минцифры и «Ростех» подписали договор о предоставлении госкорпорации субсидии в 21,5 млрд рублей на развитие отечественных технологий связи пятого поколения (5G), говорится в сообщении госкорпорации. Все затраты средств бюджетных инвестиций будут подлежать расширенному казначейскому сопровождению, что обеспечит прозрачность их расходования.

«Объем бюджетных инвестиций в виде имущественного взноса Российской Федерации в «Ростех» составит 21,463 млрд рублей до 2024 года. Финансовое обеспечение предоставляется «Ростеху» для разработки системного проекта по производству оборудования 5G/IMT-2020 и обеспечения его серийного выпуска», — отмечается в сообщении.

ФАС одобрила операторам связи заключение соглашения по построению сетей стандарта 5G Такое соглашение должно содержать условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка.

Соглашение также предполагает организацию госкорпорацией софинансирования в соотношении не менее один к одному. В соответствии с дорожной картой будет разработано комплексное решение 5G, включающее в себя как базовые станции 5G, так и опорную сеть (ядро сети). Также в России будет подготовлена производственная площадка, способная серийно производить оборудование для сетей 5G.

Дорожная карта, разработанная «Ростехом» в рамках соглашения с правительством РФ, закрепляет за корпорацией ответственность за разработку и наладку производства линейки оборудования для строительства сетей связи 5G/IMT-2020.

Чернышенко: появление в России сети 6G — это вопрос примерно 10 лет Также, по словам Чернышенко, цель по подключению к Интернету всех российских домовладений будет достигнута раньше 2030 года.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО