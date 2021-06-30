Сохранение мягкой денежно-кредитной политики в РФ в текущих условиях не помогало бы росту экономики, а лишь стимулировало формирование пузырей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Международного финансового конгресса.

«Сохранение мягкой денежно-кредитной политики в РФ не помогало бы росту, а стимулировало бы лишь формирование пузырей. Рост инфляции и глобальной, и обусловленной внутренними, достаточно устойчивыми факторами, требует от нас твердости в возвращении инфляции к цели», — сказала она.

При этом глава ЦБ добавила: экономика России восстановилась быстро и уже достигла допандемийного уровня. «Россия в авангарде стран, где экономика восстанавливается быстро, она уже достигла докризисного уровня. Также Россия — одна из первых стран, которые начали ужесточать денежно-кредитную политику. Экономика приблизилась к потенциалу», — отметила Набиуллина.