Рост ипотеки и потребительского кредитования в РФ по итогам года может превысить 20%, ЦБ внимательно следит за этими секторами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Международного финансового конгресса.

«В банковском секторе мы сейчас особенно внимательно смотрим за розничным кредитованием и ипотекой. Рост по ипотеке, по нашим оценкам, по итогам года может превысить 20%. Мягкая ДКП и льготная ипотечная программа правительства разогрели этот рынок. Опасность перегрева в потребительском кредитовании также реальна. В этом году рост может достичь 20%, а доходы людей восстанавливаются не так быстро. Если не принимать мер, мы можем получить и социальные риски, и риски финансовой стабильности», — отметила она.

По словам Набиуллиной, кредитование по плавающим ставкам без ограничений должно быть доступно только «квалифицированным» заемщикам. «Полный запрет плавающих ставок — не лучшее решение, потому что снижает возможности расширения кредитования. Но без ограничений плавающая ставка должна быть доступна только «квалифицированным» заемщикам — наиболее обеспеченным гражданам, которые хорошо понимают свои риски при кредитовании на очень крупные суммы», — отметила она.

НБКИ: средний размер ипотечных кредитов вырос на 9,2% с начала года Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве.

Набиуллина сообщила, что ЦБ предложил ввести на финансовом рынке принцип product governance, в рамках которого новый продукт перед запуском на финансовом рынке должен пройти тестирование на потребности и риски для клиентов. «Сейчас мы готовим консультативный доклад, который будет опубликован для обсуждения с финансовым сообществом в ближайшее время. Идея product governance в том, что компания перед тем, как вывести на рынок новый продукт или услугу, должна будет определить целевую аудиторию и ее потребности, риски для клиентов, протестировать продукт перед запуском», — отметила она. Другой фундаментальный подход, по словам главы ЦБ, — оценка потребительской ценности финансового продукта.