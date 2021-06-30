Российские семейные пары с начала 2021 года заключили свыше 73 тыс. брачных договоров, что на 40% больше показателя за аналогичный период 2020-го. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной нотариальной палаты.

«Количество обращений за брачными договорами в России возрастает ежегодно уже несколько лет подряд. Так, с начала этого года российские пары уже заключили более 73 тыс. брачных договоров, что на 40% больше показателя за аналогичный период 2020 года», — сообщили в палате.

Как отмечают нотариусы, еще несколько лет назад россияне считали брачный договор показателем неискренности чувств и даже предвестником запланированного развода, но сегодня отношение к этому документу более лояльное и даже позитивное. В ФНП напомнили, что документ позволяет изменить установленный Семейным кодексом режим совместной собственности на раздельный в отношении как всего имущества, так и отдельных его видов. Кроме того, в брачном договоре можно установить права супругов на имущество, которое только планируется приобрести в будущем.

«К брачному договору нередко обращаются пары, которые за годы брака обзавелись значительным капиталом, или, к примеру, те, кому с приобретением дорогостоящего имущества, например квартиры, в разной степени помогали родители. Брачный договор — отличное решение и для предпринимателей, которые не хотят, чтобы долговое бремя, связанное с развитием бизнеса, как-то коснулось членов семьи и семейного имущества», — комментируют в палате.

Также многие пары заключают брачный договор, когда речь заходит об ипотеке. По данным нотариусов, практика показывает, что банки не только охотнее одобряют ипотеку парам, которые заключили брачный договор, но и нередко предлагают более выгодные условия по кредиту.



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Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариус детально беседует с супругами (или будущей семейной парой), выясняет их намерения, рекомендует наилучший вариант оформления имущественных отношений. Нотариус является гарантом соблюдения интересов обеих сторон, проверяет, чтобы юридические последствия заключаемого соглашения были понятны обоим супругам и приняты ими к сведению.