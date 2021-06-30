Глобальный переход к «зеленой» экономике может снизить экспортный потенциал части российских производств, но повысить потенциал других, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Международного финансового конгресса.

«Глобальный переход к «зеленой» экономике может снизить экспортный потенциал части российских производств, но повысить потенциал других. И здесь также важно не упустить момент в переориентации экономики. И соответственно переориентации финансового сектора», — отметила она.

ESG-финансирование — особый подход к финансированию, который включает заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance). На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема «зеленого» финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.