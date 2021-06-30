Ключевая ставка Банка России к концу года вырастет до 6,5% в базовом сценарии, сообщил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

«Последние три заседания регулятор повышал ключевую ставку – с марта она выросла с 4,25% до 5,5% на сегодняшний день. Но Центробанк по-прежнему считает свою политику мягкой, поэтому мы решили повысить прогноз по ключевой ставке на конец года с 6% до 6,5% в базовом сценарии. Но не стоит исключать и более значительного ее роста в рисковом сценарии», — пояснил Рапохин.

По его словам, на ближайшем заседании 23 июля совет директоров ЦБ примет решение повысить ставку на 0,5 п. п. Как отметил Рапохин, регулятор сохранит риторику, отмечая, что такое повышение ставки – скорее дальнейшая нормализация денежно-кредитной политики, чем переход к жесткой политике, а в дальнейшем ставка будет увеличена на 0,25 п. п. на заседаниях в сентябре и октябре.

«Мы решили повысить прогноз по нескольким причинам. На прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что политика ЦБ остается мягкой, несмотря на уже произошедшие повышения ставок, а краткосрочная «нейтральная» ставка может быть выше своего долгосрочного уровня (ЦБ определяет его как 5—6%). На наш взгляд, ЦБ продолжит решительно повышать ставки, чтобы вернуть возросшие инфляционные ожидания к прежнему уровню. Сейчас они находятся вблизи максимумов за последние четыре года», — указал Рапохин.

В ЦБ обозначили возможные масштабы повышения ключевой ставки в июле Банк России готов рассмотреть в июле повышение ключевой ставки на величину от 0,25 до 1 процентного пункта. Об этом глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина заявила в интервью Bloomberg TV .

Зоя ВАСЮТЧЕНКО