Президент России Владимир Путин остается противником обязательной вакцинации, при этом, как можно заключить из его слов, глава государства видит аргументы в пользу решений ряда регионов об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. По информации ТАСС, свою позицию президент обозначил в ходе прямой линии.

«Я в свое время говорил, как вы помните, о том, что я не поддерживаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой же точки зрения», — ответил Путин на заданный ему во время ежегодной прямой линии вопрос о добровольности прививок от ковида.

При этом президент отметил, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации.

«Это известно очень хорошо, много раз уже сказали специалисты и по телевидению, и в Интернете, во всех возможных средствах массовой информации. По всем каналам сказано о том, что предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только с помощью вакцинации», — подчеркнул глава государства.

По его словам, около 23 млн граждан РФ вакцинировались от коронавируса, трагических последствий прививок не было.

«Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке. Слава Богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca или Pfizer», — сообщил Путин.

Он отметил, что действия, предпринимаемые властями в некоторых регионах России, в частности введение обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан, направлены на то, чтобы избежать локдауна из-за распространения коронавируса.



«Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз направлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения локдауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без работы и без заработной платы, когда разоряются мелкие и средние предприниматели, падают доходы населения», — объяснил Путин.