Центробанк РФ не хочет тормозить развитие экосистем и внедрение инноваций, но банки должны развивать этот бизнес за счет акционеров, а не за счет вкладчиков и кредиторов. Такое мнение глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала на Международном финансовом конгрессе (текст выступления приводится на сайте ЦБ).

Она констатировала, что тренд на цифровизацию проявился в финансовой сфере еще более ярко, чем в экономике в целом. «Финансовый сектор, по сути, давно поставил себе на службу новые технологии. Самая мощная бизнес-модель — экосистема — как раз является плодом слияния технологий и финансов. Сила экосистем такова, что они влияют уже не только на развитие финансового сектора и конкуренцию в нем, но и на реальную экономику, кардинально меняя поведение потребителей, каналы дистрибуции, условия работы для поставщиков нефинансовых сервисов», — отметила Набиуллина.

Она признала, что экосистемы удобны для потребителей, но подчеркнула, что это и «новые вызовы для регулирования».

«Нам важно и не помешать экосистемам развиваться, но и не пустить все на самотек. Потому что есть риски для конкуренции и потенциально еще большее увеличение доли государства в финансовом секторе», — пояснила председатель ЦБ.

Глава Хоум Кредит Банка: сжатие банковского сектора до нескольких компаний — вопрос недалекого будущего Банки — один из немногих секторов, которые пока не сжались до нескольких компаний, но это всего лишь вопрос времени, недалекого будущего. Такое мнение высказал в интервью РБК председатель правления Хоум Кредит Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

«Главное, что мы сейчас считаем важным сделать, — это контролировать риск банков как центров формирующихся экосистем в связи с ростом вложений в нефинансовые активы, так как, вероятно, не все эти инвестиции будут успешными, часть из них может обесцениться и это может создать риски для кредиторов и вкладчиков», — указала Набиуллина.

«Еще раз подчеркну: мы не хотим ограничивать развитие рынка, снижать конкурентоспособность российских экосистем и тормозить внедрение инноваций — наоборот», — заявила Набиуллина. «Экосистемный бизнес, на наш взгляд, банки если развивают, то должны это делать за счет акционеров, а не за счет вкладчиков и кредиторов», — заметила при этом глава ЦБ.



Своим регулированием Центробанк планирует охватить и другие непрофильные активы кредитных организаций, добавила она. По оценкам ЦБ, общий объем таких иммобилизованных активов, которые не имеют требований по возвратности и часто являются ограниченно ликвидными, составляет уже более 2 трлн рублей. При этом они покрыты регуляторным капиталом банков только на 15%.



Ася ШАЛИМОВА