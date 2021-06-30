Изменение условий кредитования МСБ в России может подорвать банковскую систему, заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

Один из предпринимателей, обращаясь по видеосвязи к главе государства, рассказал, что условия ряда кредитных организаций «не позволяют получить эффективную финансовую поддержку и направить средства на развитие бизнеса». Он указал, что банки, куда он подавал заявки, выставляют процентные ставки от 18% годовых, предлагают небольшие сроки кредитования — до трех лет, а также требуют залоговое обеспечение.

«Я вас понимаю прекрасно, но для того, чтобы организовать вот такую работу беззалоговую — это такая тонкая вещь. Ведь прийти за деньгами дело несложное, а как их отдавать?» — ответил Путин.

«Это может подорвать нашу банковскую финансовую систему. Хотя, конечно, у них прибыль большая, финансовая система у нас, слава Богу, устойчивая. Но принять решение, которое бы по сути раскачало эту финансовую платформу — вещь опасная», — подчеркнул президент.