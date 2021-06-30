Президент России Владимир Путин призвал Банк России активнее бороться с фишинговыми сайтами, которые используют мошенники.
«Опираясь на незаконно полученные личные данные, на большие массивы этих личных данных, преступники и действуют. Здесь есть несколько вопросов, которые требуют особого внимания. Во-первых, это в значительной степени компетенция ЦБ. Они должны активнее бороться с так называемыми фишинговыми сайтами», — заявил президент во время ежегодной прямой линии.
Путин также призвал ЦБ и полицию активнее обмениваться данными о сомнительных операциях еще до возбуждения уголовных дел.
Госдума приняла в третьем чтении закон, предполагающий внесудебную блокировку мошеннических сайтов. Документ был разработан во исполнение поручения президента РФ и внесен председателем Госдумы Вячеславом Володиным совместно с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, членами Совфеда и депутатами всех политических фракций Думы, уточняется в сообщении нижней палаты российского парламента.