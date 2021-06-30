Президент России Владимир Путин призвал Банк России активнее бороться с фишинговыми сайтами, которые используют мошенники.

«Опираясь на незаконно полученные личные данные, на большие массивы этих личных данных, преступники и действуют. Здесь есть несколько вопросов, которые требуют особого внимания. Во-первых, это в значительной степени компетенция ЦБ. Они должны активнее бороться с так называемыми фишинговыми сайтами», — заявил президент во время ежегодной прямой линии.

Путин также призвал ЦБ и полицию активнее обмениваться данными о сомнительных операциях еще до возбуждения уголовных дел.