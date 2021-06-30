В планах Хоум Кредит Банка — создание экосистемы, однако она не будет строиться вокруг потребительских предпочтений, вместо этого банк будет встраивать свои сервисы в экосистемы крупных игроков потребительского сектора. Об этом в интервью РБК сообщил председатель правления банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

«Да, речь идет о создании экосистемы. Но не в той форме, которую, глядя на «Сбер», сейчас все ждут от банков. Мы не собираемся создавать экосистему, которая строится вокруг потребительских предпочтений — покупок, образования, развлечений. Вместо этого мы будем встраивать свои сервисы в экосистемы крупных игроков потребительского сектора», — заявил он.

Пешнев-Подольский уточнил, что в первую очередь это будут финансовые сервисы, связанные с профессиональным управлением рисками, например различные формы кредитования. Это позволит техгигантам повысить лояльность и удовлетворенность клиентов, а также улучшить конверсию в продажи, пояснил он.

«Но собственная экосистема у нас тоже будет. В ней мы сфокусируемся на помощи в управлении личными финансами клиентов. Мы сознательно не идем в бронирование билетов, доставку еды, такси или аптеки. Техгиганты в этих направлениях сильнее. А мы постараемся занять нишу, в которой уже являемся специалистами», — заключил глава банка.

Глава Хоум Кредит Банка: сжатие банковского сектора до нескольких компаний — вопрос недалекого будущего Банки — один из немногих секторов, которые пока не сжались до нескольких компаний, но это всего лишь вопрос времени, недалекого будущего. Такое мнение высказал в интервью РБК председатель правления Хоум Кредит Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

Анна КОМАРОВА