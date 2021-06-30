ЦБ установил официальные курсы валют с 1 июля.

Курс доллара повысился на 35,11 копейки, составив 72,7234 рубля (72,3723 рубля на 30 июня). Курс евро вырос на 30,92 копейки до 86,5118 рубля (85,2026 рубля на 30 июня).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:35 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,12 рубля (плюс 35 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:35 мск стоил 86,94 рубля (плюс 33 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 72,64 до 73,22 рубля за доллар и от 86,42 до 87,07 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА