Банк России в текущем году планирует провести глубинный анализ целей и инструментов денежно-кредитной политики. Об этом рассказала на Международном финансовом конгрессе глава ЦБ Эльвира Набиуллина (текст ее выступления приводится на сайте регулятора).

«Изменения в экономике, в ожиданиях и поведении людей и бизнеса могут требовать подстройки всех видов политики Центрального банка, в том числе и денежно-кредитной. Большинство центральных банков, в первую очередь тех, кто следует политике таргетирования инфляции, в связи с этим периодически проводят глубинный анализ своих целей и своих инструментов. То, что обычно называют monetary policy review или, по-русски, обзор денежно-кредитной политики. В этом году такую процедуру хотим провести и мы», — сообщила Набиуллина.

Она напомнила, что таргетированию инфляции в России уже пять лет. «За это время мы уже достаточно долго удерживали инфляцию у цели. У финансового сектора и во многом у общества и бизнеса улучшилось понимание того, как это работает», — отметила глава Центробанка.

По ее словам, инфляционные ожидания профессионалов рынка заякорены на долгосрочную перспективу, и это отражается в долгосрочных ставках. «Некоторые параметры политики были связаны с тем, что мы вводили таргетирование инфляции на этапе дезинфляции, когда проводили политику по снижению инфляции с высоких уровней. И, к примеру, мы определили нашу цель как точечную (таргет ЦБ РФ по инфляции составляет 4%. — Прим. Банки.ру), чтобы заякорить на ней инфляционные ожидания. Мы опасались давать диапазон, чтобы инфляционные ожидания не застыли на его верхней границе», — пояснила Набиуллина.

«Величина цели, на наш взгляд, соответствовала уровню развития рынка, но он несколько изменился за это время», — отметила она.

«Выбранная нами операционная процедура также соответствовала структуре рынка, и надо сейчас понять, не поменялась ли эта структура так, что потребует некоторых изменений и наша процедура, — указала председатель Центробанка. — Эти и некоторые другие вопросы мы и хотели бы исследовать в рамках обзора».



По словам главы регулятора, эту работу планируется проводить комплексно. «Сначала провести научную и аналитическую работу силами наших исследовательских подразделений, которые должны протестировать конкретные гипотезы. На втором этапе мы планируем проведение консультаций с обществом, включая представителей финансового рынка, компаний, независимых аналитиков, исследователей», — уточнила Набиуллина.

Ася ШАЛИМОВА