Семьи с детьми в возрасте шести лет должны получить единовременную выплату к началу нового учебного года в 10 тыс. рублей, даже если их ребенок не идет в школу в этом году. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии, передает ТАСС.

«Вопрос оставался нерешенным по детям, которые идут в школу, потому что, в соответствии с законом, дети могут идти в школу не с семи лет, а с шести. Но кто-то пойдет в школу с шести лет в какой-то семье, а в какой-то ребенок не пойдет с шести лет. Естественно, в правительстве возник вопрос: как люди деньги получат, а ребенок в школу не пойдет. Но я считаю (и уверен, что меня в правительстве услышат), что нужно платить всем, в том числе семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Просто обращаю внимание родителей, что это же разовая выплата, и поэтому те деньги, которые будут получены в этом году, даже если ребенок не пойдет в школу, все-таки нужно использовать на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году и какие-то вещи заранее приобрести», — сказал он.

Президент отметил, что все выплаты будут направлены в срок. «В первый год по первым двум категориям — беременным женщинам, которые встали в ранние сроки беременности на учет, и на вторую категорию предусмотрено 46 миллиардов рублей, они зарезервированы, в следующем году будет чуть больше, и здесь мы не видим никаких проблем. Вчера только еще раз говорил с министром финансов, все деньги зарезервированы», — добавил он.



Путин обозначил новые меры поддержки семей с детьми в послании Федеральному собранию. В августе семьи с детьми школьного возраста смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Мера также касается первоклассников этого года. Также в послании Путин предложил ввести выплаты беременным, которые оказались в сложной финансовой ситуации.