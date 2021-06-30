Возобновляемые источники энергии пока неконкурентоспособны по сравнению с традиционными — газом и нефтью, однако в будущем эффективность энергии солнца и ветра сравняется с ними. Для энергии солнца это произойдет в 2027 году, а для ветра — в первой половине 30-х годов, то есть в 2030—2035 годах. Такое мнение высказал вице-премьер Александр Новак на Международном финансовом конгрессе.

«К сожалению, пока возобновляемые источники энергии неконкурентоспособны по сравнению с традиционными, хотя паритет будет в ближайшее десятилетие достигнут. Например, по солнцу мы его ожидаем в 2027 году, по ветру — это, скорее всего, будет уже за 2030 годом, но не так далеко, в первой половине [десятилетия]», — сказал он.

Новак отметил, что в прошлом году из объема ввода всех генерирующих мощностей по России 60% пришлось на солнце и ветер. По словам вице-премьера, это на 100% частные инвестиции, но государство оказывало поддержку и стимулировало привлечение инвестиций в этот сектор за счет механизма гарантированного возврата доходности.