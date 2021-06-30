Минфин России на аукционе в среду, 30 июня, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS с датой погашения 23 июля 2031 года. Размещенный объем выпуска составил 8,489 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса — 27,93 млрд рублей.

Цена отсечения достигла 97,96% от номинала, средневзвешенная цена — 98,0718% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,31% годовых.

Самые доходные облигации Выбор пользователей Банки.ру

Зоя ВАСЮТЧЕНКО