Введение программы льготного ипотечного кредитования не должно влиять на рост цен на жилье, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

«Я обращал на это внимание на одном из заседаний правительства. Говорил, что мы должны иметь в виду, что, когда вводим льготные механизмы, должны следить за тем, чтобы соответствующим образом рынок к этому относился, в данном случае строительный рынок, чтобы это не было фактором роста цен. Но, к сожалению, это в некоторой степени неизбежно, это связано с предложением и потребностями граждан», — сказал Путин.

По его словам, введенная в России льготная ипотека на новостройки сыграла положительную роль. «Льготная ипотека сыграла свою положительную роль. Строительство жилья, количество взятых кредитов резко увеличилось», — указал президент.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7% вместо нынешних 6,5%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять 3 млн рублей.