Власти РФ предпринимают необходимые шаги для стабилизации ситуации с ценами на стройматериалы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии, передает ТАСС.

«Сейчас соответствующие решения принимаются по сдерживанию цен на эти основные товары, связанные со стройкой. Надеюсь, что и на вас это тоже отразится. Мы знаем об этом и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы ситуация была стабильной», — заявил Путин, отвечая на вопрос о подорожании стройматериалов.

По его словам, это связано с изменением конъюнктуры по многим товарам на мировых рынках, в частности металлам. «На мировых рынках резко поднялась цена на металл. Кстати говоря, это продовольствия тоже касается: на сахар на мировых рынках поднялись цены, и наши производители потащили за границу, у нас дефицит возник, и цены пошли наверх. То же самое и с металлом: выросли цены на мировом рынке на металл — значит, здесь стараются поднять до мирового уровня. Соответственно, и все, что с этим связано, сразу начинает дорожать», — пояснил президент.

Президент РФ: новый урожай позволит снизить цены на продукты в России Самый большой рост цен на продукты питания в РФ был в прошлом году и начале 2021 года, был принят ряд мер, отметил президент.

Путин отметил, что для стабилизации ситуации на рынке вводятся меры, связанные с инфраструктурными кредитами, с кредитами на ЖКХ и так далее. «Все это вместе, на мой взгляд, должно повлиять на стабилизацию ситуации на строительном рынке», — подчеркнул президент.



Ранее в послании Федеральному собранию он заявил, что субъекты РФ смогут получить бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты под 3% годовых сроком на 15 лет. В числе таких проектов — строительство автомобильных дорог, обходов городов, обновление системы ЖКХ и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии.