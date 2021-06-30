Президент РФ Владимир Путин считает, что некоторые офисы крупных компаний, которые осуществляют деятельность в Сибири, стоит перевести туда из Москвы, чтобы налоги поступали в бюджет сибирских регионов. Об этом он заявил в ходе ежегодной прямой линии, передает ТАСС.

«Я считаю, что в Сибирь надо бы переводить определенные федеральные структуры или как минимум переводить туда те крупные наши компании и головные офисы, которые работают в Сибири, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве», — сказал глава государства.



В адрес президента также поступило предложение перевести федеральное правительство в Омск, чтобы представители власти оценили лично состояние экологии в Омске, однако Путин это предложение не поддержал. «Я слышу, было предложение перевести федеральное правительство в Омск. Знаете, это же не решит проблему», — ответил президент.