Аукцион по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом выпуска (ОФЗ-ПК) № 26240RMFS признан несостоявшимся. Об этом говорится в сообщении Минфина России.
«Аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26240RMFS 30 июня 2021 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен», — поясняет ведомство.
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