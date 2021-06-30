Сегодня банковский сектор продолжают покидать многие, даже крупные игроки. Кто-то уходит сам, но в большинстве случаев банки лишаются лицензий. В этой же ситуации государственные банки показывают рекордные прибыли. Давайте разберемся, почему государство забирает лицензии и чем это грозит всему финтех-рынку.