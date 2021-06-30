Для борьбы с телефонными мошенниками властям нужно наладить работу с операторами связи, банками и провайдерами. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил на совещании о тенденциях развития криминогенной обстановки в России.

Медведев отметил рост мошенничеств с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. По его словам, за первые пять месяцев текущего года количество таких происшествий выросло более чем на четверть. Он добавил, что чаще страдают пожилые россияне.

«Для более эффективной борьбы с такими видами мошенничества нам нужно наладить четкое взаимодействие с банковским сообществом, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи, а также выявлять и блокировать подобные ресурсы, как только они появляются», — сказал Медведев.