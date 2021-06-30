Молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет могут выдать «Пушкинскую карту», на счете которой будет находиться 3 тыс. рублей, для посещения учреждений культуры. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, передает РБК .

Президент отметил, что с правительством несколько месяцев обсуждается введение инструмента под названием «Пушкинская карта». «Имеется в виду предоставить возможность и финансовые средства — небольшие, скромные, но тем не менее существенные, для того чтобы решать эту задачу, — молодым людям от 14 до 22 лет», — сказал Путин.

По его словам, картой можно будет воспользоваться с сентября — декабря 2021 года и в 2022 году. «На эту карту будет положено на четыре месяца 3 тысячи рублей», — уточнил президент.



В апреле Эрмитаж сообщил о возвращении отмененных из-за пандемии коронавируса льгот на билеты для детей и студентов с 1 мая. Для этих категорий посетителей входной билет в музей стоит 300 рублей.