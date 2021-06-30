Гидроудар двигателя внутреннего сгорания в результате попытки автовладельца проехать по затопленному участку дороги либо запустить двигатель автомобиля, когда он находится в воде, не является стандартным риском по полису автокаско, и в возмещении по такому событию автовладельцу может быть отказано. Соответствующие разъяснения дал Всероссийский союз страховщиков.

«Страховая компания может рассматривать данный случай как преодоление водных преград, что нарушает требования по эксплуатации транспортного средства», — отмечают в ВСС.

Как поясняется, гидроудар — это резкое попадание большого количества воды в емкости цилиндров двигателя, что приводит к ударному возрастанию давления в камере сгорания двигателя и, как следствие, к разрушению механически подвижных деталей двигателя и прекращению его работы. Наиболее частый путь попадания воды в двигатель — через воздуховоды.

В этой связи ВСС рекомендует автовладельцам при возникновении риска проезда автомобиля по затопленному участку дороги либо изменить маршрут, чтобы избежать такого проезда, либо, если это невозможно, остановить движение.



«При попадании автомобиля на затопленный участок дороги рекомендуется заглушить двигатель, по возможности эвакуировать автомобиль, проверить наличие воды в масленом картере двигателя, при необходимости обратиться к специалистам», — указывают в отраслевой организации.

Ася ШАЛИМОВА

