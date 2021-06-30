Российская нефть Urals в Европе с начала года подорожала в 1,5 раза, более чем до 74 долларов за баррель, при этом в июне цена марки достигала максимума с октября 2018 года, сообщили РИА Новости в международном ценовом агентстве Argus.

«Стоимость российского сорта Urals в Европе в абсолютном выражении в конце прошлой недели достигла максимального уровня с октября 2018 года. Поддержку ценам оказало укрепление мирового спроса на сырье по мере ослабления карантинных ограничений в ходе массовой вакцинации от COVID-19», — отметила редактор «Argus Экспорт нефти» Диана Мухаметзянова.

По данным агентства, цена Urals в Северо-Западной Европе, по данным на 29 июня, выросла на 25,63 доллара за баррель по сравнению с уровнем начала текущего года, или на 53%, до 74,01 доллара за баррель (с поставкой в порту Роттердама). При этом 25 июня она достигла максимума с октября 2018 года — 74,75 доллара за баррель.

Кроме того, стоимость партий Urals объемом 80—100 тыс. тонн в Средиземноморье за этот период выросла также на 24,63 доллара за баррель, или на 49%, до 74,81 доллара за баррель. А в конце прошлой недели показатель также достиг максимума с октября 2018 года — 75,55 доллара за баррель.

СберБанк на горизонте 30 лет ожидает падения цен на нефть. Так, по оценкам банка, цена нефти марки Urals к 2050 году может упасть в три раза, до 26 долларов за баррель. Такую оценку дал глава кредитной организации Герман Греф в ходе выступления на Международном финансовом конгрессе, передает ТАСС .

«Наши оценки — мы их сегодня представили в правительство — выглядят очень-очень серьезно, я бы сказал. Вызывают большую озабоченность. В частности, цена на нефть Urals. С базовой цены в 77 долларов за баррель падает к 2050 году в три раза, до 26 долларов за баррель. Цена на газ падает в два раза», — сказал Греф.

Помимо этого, по оценкам банка, добыча нефти в России при текущем темпе декарбонизации в ближайшие 30 лет упадет в три раза, а экспорт нефти может сократиться в четыре — шесть раз. «Это цифры, которые у нас получились в результате анализа тех трендов, которые уже заложены», — добавил Греф.