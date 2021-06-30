Бесплатная газификация садовых товариществ начнется после подключения к газу населенных пунктов России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии, передает РБК .

«Что касается садовых товариществ, то да, действительно, речь пока идет только о местах постоянного проживания граждан — о населенных пунктах», — отметил глава государства.

По его словам, на первом этапе газификации принято решение обеспечить бесплатной милей только те населенные пункты, в которых люди живут постоянно.

Он отметил, что садоводческие товарищества тоже должны быть бесплатно подключены к газу в период до 2024—2025 годов в 77 субъектах РФ, где существует централизованное газоснабжение.

Путин 21 апреля во время послания Федеральному собранию заявил, что россияне не должны оплачивать подведение газа к границам своих участков в населенных пунктах. По его словам, по сей день в стране есть много населенных пунктов, куда подведен газ, но люди его в своих домах не имеют.

Он поручил правительству и региональным властям обеспечить подведение газа к таким домохозяйствам, обозначив, что за подводку трубы от магистрали к границам участка жители платить не должны.

Вице-премьер Александр Новак 28 апреля сообщил, что правительство подготовило соответствующий законопроект. В начале мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал «дорожную карту» газификации регионов. Согласно документу, уровень газификации в стране достигнет 82,9% к 2030 году.



Путин 11 июня подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа (прим. Банки.ру).