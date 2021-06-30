Телекоммуникационный оператор «МТС» закрыл сделку по приобретению 100% акций ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком», федерального провайдера интеллектуальных телеком- и IT-решений для бизнеса. Об этом в среду объявили в МТС.

Как следует из сообщения, сумма сделки составила 5 млрд рублей. Сделка получила все корпоративные одобрения и разрешение Федеральной антимонопольной службы.

МТТ входит в десятку крупнейших телеком-компаний России, отмечают в МТС.

«Помимо классических B2B- и межоператорских телеком-услуг МТТ занимает в России лидерские позиции в предоставлении интеллектуальных услуг для бизнес-клиентов на основе коммуникационных платформ CPaaS и коммуникационного интерфейса прикладного программирования API. Компания предоставляет интегрируемые с клиентскими системами взаимодействия CRM виртуальные АТС, позволяющие заменить офисные автоматические телефонные станции и перевести в облако различные корпоративные телеком-сервисы, и решения Telecom API для интеграции и эффективного управления многоканальными клиентскими коммуникациями: виртуальные номера, управление вызовами, голосовые боты, управление сообщениями через мессенджеры и СМС, e-mail-маркетинг», — говорится в релизе.

«Мировой рынок виртуальных АТС и Telecom API растет стремительными темпами — от 15% до 20% в год. В России рынок платформенных решений только начинает развиваться и в ближайшие годы будет расти быстрее глобального, а МТТ уже является одним из ведущих игроков в этих сегментах. С покупкой актива мы сможем в минимальные сроки интегрировать в нашу B2B-линейку продуктов перспективные решения МТТ, что позволит через несколько лет вывести МТС в лидеры российского рынка виртуальных АТС и Telecom API», — комментирует первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

По ее словам, интеграция решений МТТ поможет МТС усилить позиции в таких направлениях, как интернет-торговля, доставка и логистика товаров, медицинские учреждения, продажа и бронирование билетов, службы такси, — «там, где организациям и бизнесу необходимо оперативно и без сбоев взаимодействовать с обширной клиентской базой в быстро меняющихся условиях».



В числе прочего в сообщении упоминается, что у МТТ есть собственный MVNO-оператор и инфраструктура для создания и запуска операторов виртуальной мобильной связи.

Ася ШАЛИМОВА