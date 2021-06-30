Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск повысился на 44 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,2025 рубля. С начала торговой сессии было проведено 51,9 тыс. сделок на 2,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,6425—73,2225 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,75 рубля, увеличившись на 13 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,1 тыс. сделок на 327,4 млн евро по курсам от 86,4225 до 87,0675 рубля за евро.

Доллар США сегодня впервые за долгое время поднимался выше 73 рублей, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Если положительные для бакса настроения сохранятся в силе, доллар вернется к 73,15 рубля, а оттуда сможет шагнуть к 73,5. Евро стоит 86,53 рубля и все еще балансирует в диапазоне 86—87 рублей», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

