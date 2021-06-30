Минфин России в III квартале намерен предложить инвесторам на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 700 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.
Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 млрд рублей, от пяти до десяти лет включительно — 300 млрд, от десяти лет — 300 млрд.
Кроме того, Минфин опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в июле планируется провести аукционы 7-го, 14-го, 21-го и 28 числа, в августе — 4-го, 11-го, 18-го и 25 числа, в сентябре — 1-го, 8-го, 15-го, 22-го и 29 числа.
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