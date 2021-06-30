Акционеры «Сургутнефтегаза» на годовом общем собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2020 года из расчета 0,7 рубля на обыкновенную и 6,72 рубля на привилегированную акции. В общей сложности компания направит более 25 млрд рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям и 51,76 млрд — по привилегированным акциям, говорится в сообщении «Сургутнефтегаза».

«Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа): на обыкновенные акции: 25 008 196 293,50 рублей; на привилегированные акции: 51 757 428 139,20 рублей», — сказано в материалах компании.

Датой, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 20 июля 2021 года. Дата окончания срока выплаты дивидендов лицам, имеющим право на их получение, — 24 августа 2021 года.

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Екатерина САВЕЛЬЕВА

